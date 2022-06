Sunplus Зам.Админ





B6/ B6 CA/ B6 Metal - прошивка/восстановление по кабелю Восстановление приемников В6 / В6 СА / B6 METAL после неудачной прошивки



1. При помощи кабеля RS232 – MINIJACK 3.5 соединяем ресивер с

COM портом компьютера, при этом ресивер и компьютер должны быть выключены.



2. Включаем компьютер и запускаем программу - GXDownloader_boot_V1.032.exe или GXDownloader_boot_V1.100.



3. В окне программы GXDownloader_boot_V1.032.exe выбираем:

• Chip Type – other;

• Boot – gx6605s-generic-sflash.boot;

• Serial Port –используемый COM порт (в данном случае COM1);

• Mode – выбрать serialdown;

• Section – выбрать All;

• File – выбрать файл прошивки для обновления (в данном случае u2c_b6_5370.bin).







4. Нажимаем "Start" для инициализации восстановления.







5. После появления в окне программы сообщения "Found serial: COM1 wait ROM request... please power on or restart the board..." включите ресивер в сеть, процесс восстановления запустится автоматически.



Внимание: процесс прошивки длится около 15 минут. Во время прошивки ресивера категорически запрещается отключать его от сети, так как это может привести к его повреждению.







6. После завершения процесса прошивки и появления окна "Complete", выключите ресивер из сети и повторно его включите.









…Кабель для подключения к PC: RS232 – minijack 3.5

