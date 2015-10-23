Тема: Ремонт B6/ B6 CA/ B6 Metal - прошивка/восстановление по кабелю
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Старый 13.09.2017, 18:35   #1
Sunplus
Зам.Админ

 
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По умолчанию B6/ B6 CA/ B6 Metal - прошивка/восстановление по кабелю
Восстановление приемников В6 / В6 СА / B6 METAL после неудачной прошивки

1. При помощи кабеля RS232 – MINIJACK 3.5 соединяем ресивер с
COM портом компьютера, при этом ресивер и компьютер должны быть выключены.

2. Включаем компьютер и запускаем программу - GXDownloader_boot_V1.032.exe или GXDownloader_boot_V1.100.

3. В окне программы GXDownloader_boot_V1.032.exe выбираем:
• Chip Type – other;
• Boot – gx6605s-generic-sflash.boot;
• Serial Port –используемый COM порт (в данном случае COM1)；
• Mode – выбрать serialdown
• Section – выбрать All;
• File – выбрать файл прошивки для обновления (в данном случае u2c_b6_5370.bin).



4. Нажимаем "Start" для инициализации восстановления.



5. После появления в окне программы сообщения "Found serial: COM1 wait ROM request... please power on or restart the board..." включите ресивер в сеть, процесс восстановления запустится автоматически.

Внимание: процесс прошивки длится около 15 минут. Во время прошивки ресивера категорически запрещается отключать его от сети, так как это может привести к его повреждению.



6. После завершения процесса прошивки и появления окна "Complete", выключите ресивер из сети и повторно его включите.




…Кабель для подключения к PC: RS232 – minijack 3.5
Вложения
Тип файла: rar GXDownloader_25092018.rar‎ (1.70 Мб, 215 просмотров)
Тип файла: zip GXDownloader_boot_V1.230.zip‎ (3.95 Мб, 19 просмотров)
Тип файла: pdf Readme_uClan_восстановление.pdf‎ (1.16 Мб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось kosmos17; 29.03.2022 в 10:43.
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