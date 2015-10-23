Восстановление приемников В6 / В6 СА / B6 METAL после неудачной прошивки
1. При помощи кабеля RS232 – MINIJACK 3.5 соединяем ресивер с
COM портом
компьютера, при этом ресивер и компьютер должны быть выключены.
2. Включаем компьютер и запускаем программу - GXDownloader_boot_V1.032.exe
или GXDownloader_boot_V1.100
.
3. В окне программы GXDownloader_boot_V1.032.exe выбираем:
• Chip Type – other
;
• Boot – gx6605s-generic-sflash.boot;
• Serial Port –используемый COM порт (в данном случае COM1)；
• Mode – выбрать serialdown
；
• Section – выбрать All
;
• File – выбрать файл прошивки для обновления (в данном случае u2c_b6_5370.bin).
4. Нажимаем "Start
" для инициализации восстановления.
5. После появления в окне программы сообщения "Found serial: COM1 wait ROM request... please power on or restart the board...
" включите ресивер в сеть, процесс восстановления запустится автоматически.
Внимание: процесс прошивки длится около 15 минут. Во время прошивки ресивера категорически запрещается отключать его от сети, так как это может привести к его повреждению.
6. После завершения процесса прошивки и появления окна "Complete
", выключите ресивер из сети и повторно его включите.
…Кабель для подключения к PC: RS232 – minijack 3.5