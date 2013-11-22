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|24.03.2021, 07:03
|#1
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uClan T2 HD SE - Восстановление приемника
Восстановление приемника uClan T2 HD SE Internet после неудачной прошивки
Если ваш приемник не загружается, то есть возможность восстановить его без использования программатора.
Для этого вам понадобится программа для восстановления ресивера uClan B6 СКАЧАТЬ, иметь в наличии конвертер USB — TTL UART (популярные на чипах CH340, PL2303 или другой), а также уметь держать паяльник в руках.
Вскрываем аккуратно приставку и на плате находим разъем UART. С помощью паяльника соединяем контакт GND на плате с аналогичным конвертера, TXD c RXD конвертера, RXD c TXD конвертера.
Дальше все действия аналогично инструкции по восстановлению uClan B6.
За исключением, в пункте Boot File выбрать gx3235ss-sflash-20180921
Последний раз редактировалось kosmos17; 24.03.2021 в 07:13.
|29.03.2022, 11:27
|#2
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Re: uClan T2 HD SE - Восстановление приемника
Обновилась программа GXDownloader для прошивки аппаратов на процессорах GUOXIN.
В архиве boot файлы для поддержки текущих моделей uClan 2022 года
Скачать можо ТУТ
|29.03.2022, 15:01
|#3
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Re: uClan T2 HD SE - Восстановление приемника
Цитата:
|29.03.2022, 15:20
|#4
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Re: uClan T2 HD SE - Восстановление приемника
В теме по восстановлению B6 добавлен архив в первый пост.
Последний раз редактировалось kosmos17; 29.03.2022 в 15:25.
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